Столичный ТРЦ «Ереван Плаза» могут закрыть на 90 суток за нарушения ковидных мер

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

большая тульская 13 Карта всех событий

Торгово-развлекательный центр «Ереван Плаза» в столице могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 4 ноября, сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по городу Елена Калугина.

Она отметила, что ТРЦ находится по адресу улица Большая Тульская, дом 13. В части помещений центра не было разметки для социального дистанцирования, а также сотрудники не осуществляли контроль масочного режима среди посетителей.

— Указанные нарушения не позволяют проводить профилактику острых респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Также на момент обследования не представлена информация о проведении очистки системы вентиляции. Она будет запрошена позднее, — цитирует Калугину агентство городских новостей «Москва».

Специалист уточнила, что за такие нарушения санитарных мер предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности по решению суда до 90 суток.

Ранее сообщалось, что свыше 80,5 тысячи нарушений масочного режима выявили с начала осени в Москве. Отмечается, что более 19,5 тысячи нарушений от общего количества зафиксировали в магазинах и торговых и развлекательных центрах Москвы, а остальные выявили в общественном транспорте.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мобильный пункт для составления протоколов о нарушениях масочного режима заработал в Москве