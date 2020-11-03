Мобильный пункт для составления протоколов о нарушениях масочного режима заработал в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Мобильный пункт для составления протоколов о нарушениях масочного режима заработал в столице. Об этом во вторник, 3 ноября, рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Камнев.

По его словам, мобильный пункт облегчит работу инспекции. Автомобиль оборудован техникой для составления протоколов для нарушителей перчаточно-масочного режима в малых торговых точках и предприятиях, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что около 70 нарушителей масочного режима выявили в столичных торговых центрах «Водный», «Речной» и «Галерея Аэропорт».

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