Около 70 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах Москвы

Фото: Наталия Нечаева , «Вечерняя Москва»

Около 70 нарушителей масочного режима выявили в столичных торговых центрах. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

В результате проверки торговых центров «Водный», «Речной» и «Галерея Аэропорт» было составлено 67 протоколов об административном правонарушении. Нарушителям грозят штрафы в размере четырех тысяч рублей.

Напомним, что пребывание в столичных торговых центрах возможно только в масках и перчатках. Данные меры необходимы для недопущения распространения коронавируса на территории Москвы.

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