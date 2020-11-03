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Свыше 80,5 тысяч нарушений масочного режима выявили с начала осени в Москве
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Свыше 80,5 тысяч нарушений масочного режима выявили с начала осени в Москве

Кирилл Николаев

Город

Свыше 80,5 тысяч нарушений масочного режима выявили с начала осени в Москве. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в Главном контрольном управлении столицы.

Отмечается, что более 19,5 тысяч нарушений от общего количества зафиксировали в магазинах и торговых и развлекательных центрах Москвы, а остальные выявили на общественном транспорте.

В Главконтроле добавили, что большинство горожан ответственно относятся к своему здоровью и дисциплинированно соблюдают установленные требования. Проверки в местах торговли, кафе, ресторанах, общественном транспорте, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах проводятся постоянно, сообщает РИА Новости.

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