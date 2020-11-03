Более 6,3 тысячи кафе и ресторанов Подмосковья проверили на соблюдение мер по COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 6,3 тысячи кафе и ресторанов Подмосковья проверили на соблюдение мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 3 ноября, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, в 1547 заведениях общественного питания были выявлены нарушения. На объектах отсутствовали контейнеры с двойным вкладышем и антисептики, сообщает РИА Новости.

Разин добавил, что рейды по выявлению эпиднарушений в работе объектов общественного питания будут продолжены в Московской области.

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