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Налоги для богатых граждан предложили резко поднять в России
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Налоги для богатых граждан предложили резко поднять в России

Ростислав Зубков

Финансы

Налоги на неинвестируемые личные доходы богатых россиян следует существенно увеличить. Об этом говорится в отзыве Высшей школы экономики на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-го и 2023 годов, содержание которого приводит РБК.

По данным агентства, речь идет о ставке налога 20-24 процента для физлиц, которые зарабатывают свыше 12 и 24 миллионов рублей в год. Эксперты предлагают вернуться к 24-процентной ставке по налогу на прибыль или даже повысить ее до 30 процентов «в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета». На сегодняшний день налог составляет 20 процентов.

По мнению экономистов, предлагаемая ими инициатива не приведет к существенной эмиграции состоятельных налогоплательщиков, поскольку уровень контроля налоговых органов, а также текущая внешнеэкономическая ситуация в значительной степени «ограничивают возможности бегства национального капитала». Вывести его за рубеж также будет непросто.

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