«Объятия, поцелуи»: еще одна любовница Тарзана рассказала о ночи с ним

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Ксения Чернова, коллега бывшей любовницы Тарзана Анастасии Шульженко, заявила, что тоже крутила с ним роман. Об этом пишет портал «Дни.ру».

Чернова утверждает, что познакомилась с Сергеем Глушко (настоящее имя Тарзана, — прим. «ВМ») на одном из совместных выступлений. Они приглянулись друг другу, познакомились, а вскоре якобы вступили в интимную связь.

— Мы прикоснулись, объятия, поцелуи. Первый шаг был сделан в зале, а потом мы договорились, что снимем гостиницу, — приводит сайт слова девушки.

По ее мнению, Глушко и его супруга, певица Наташа Королева состоят в свободных отношениях: он исполняет роль «мальчика», а она — «мамы», которая отпускает его погулять. Чернова добавила, что будущего с танцором не видела, поскольку была уверена, что семью он не оставит.

Напомним, между Тарзаном и Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже артистка обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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