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Дело возбудили после гибели семи человек при пожаре под Смоленском
Фото: СК РФ

Дело возбудили после гибели семи человек при пожаре под Смоленском

Ростислав Зубков

Происшествия

Пожар в городе Ельне Смоленской области унес жизни семи человек, возбуждено уголовное дело. Об этом следственное управление СК РФ по региону сообщило в пятницу, 6 ноября.

Предварительно известно, что возгорание произошло в ночь на пятницу в одноэтажном частном доме на улице Большой Калужской, 25.

— После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых, — указано в релизе Следкома.

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

В ведомстве добавили, что 27-летнего хозяина дома госпитализировали с ожогами спины.

По факту ЧП заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они выясняют причины и обстоятельства трагедии.

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уголовное делопожарСмоленская область
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