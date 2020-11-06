ФСБ разгромила ячейку террористов в Казани

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В Казани ликвидирована ячейка террористов, сообщает ЦОС ФСБ России в пятницу, 6 ноября.

По данным ведомства, речь идет о группе боевиков из международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

— Задержано пять ее участников... в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, — сообщили РИА Новости в спецслужбе.

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Силовики установили, что задержанные планировали помочь экстремистам создать «всемирный халифат». Подозреваемые стремились свергнуть действующую власть насильственными способами. Чтобы пополнить ряды своих идеологических сторонников, радикалы устраивали собрания и распространяли деструктивные убеждения среди жителей Татарстана, вербуя в свои ряды мусульман.

В ФСБ добавили, что по местам жительства обезвреженных исламистов прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и конфискованы запрещенная в России литература террористической организации, средства коммуникации, и электронные носители информации.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещенная на территории РФ террористическая организация

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