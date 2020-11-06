Суд вынес приговор россиянину за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

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Житель Перми, разместивший фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка», приговорен к исправительным работам. Об этом Генеральная прокуратура России сообщила в пятницу, 6 ноября.

По данным ведомства, мужчина признан виновным по статье о реабилитации нацизма.

Суд установил, что в мае 2020 года обвиняемый оформил заявку на сайте «Бессмертный полк онлайн», прикрепив снимок Андрея Власова. 1 августа 1946 года его признали изменником Родины по решению Военной коллегии Верховного суда СССР. При этом мужчина был в курсе этого, однако все равно совершил правонарушение.

Так, житель Перми получил девять месяцев исправительных работ, вместе с этим с него будут удерживать 15 процентов заработка в доход государства.

Напомним, летом 2020 года СК также возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, после того как на сайте проекта «Бессмертный полк» неизвестные опубликовали снимок рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, подписав под ним фамилию полковника Василия Михайловича Алексеева (советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза — прим. «ВМ»).

По информации СКР, лица, опубликовавшие эти снимки, преследовали цель оправдать преступления нацистов. В настоящее время надзорное ведомство устанавливает граждан, причастных к данным публикациям. Ранее сообщалось, что это десятки человек, среди которых есть иностранцы.

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