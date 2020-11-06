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Грузовой самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Грузовой самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево

Камран Гасанов

Юлия Ямпольская

Происшествия
Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. ПушкинаКарта всех событий

Грузовой самолет, следовавший по маршруту Шанхай — Франкфурт, запросил посадку на запасной аэродром Шереметьево по техническим причинам. Об этом в пятницу, 6 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила представитель пресс-службы аэропорта Елена Фомина.

Отмечается, что грузовое судно принадлежит авиакомпании Air China. На борту самолета находилось шесть человек.

Фомина уточнила, что во время посадки аэропорт Шереметьево был готов к встрече судна согласно аварийному плану. К месту сбора прибыли аварийно-спасательные расчеты, бригада Центра медицины катастроф.

В 08:02 борт совершил посадку в штатном режиме. На данный момент проводится устранение неисправности воздушного судна.

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