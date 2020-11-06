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Школьница в Москве скончалась во время урока
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Школьница в Москве скончалась во время урока

Юлия Ямпольская

Происшествия

Ученица одной из столичных школ скончалась во время урока. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По данным следователей, ученица одного из образовательных заведений, расположенных на территории Южного административного округа города Москвы, почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась.

По факту смерти девочки проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске арестовали жительницу столицы, которая обвиняется в подстрекательстве к приготовлению убийства своего отца.

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