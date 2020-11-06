В Кремле назвали единственный способ решить конфликт в Донбассе

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«Нормандский» формат остается единственным механизмом для урегулирования ситуации в Донбассе. Такое мнение в пятницу, 6 ноября, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, обсуждение конфликтов на юго-востоке Украины именно в таком формате по-прежнему стоит на повестке дня. Диалог по данному вопросу развивается прямо пропорционально тому, как выполняются достигнутые ранее договоренности.

— Иного какого-то другого механизма у нас нет. И поэтому в попытках способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины это единственный механизм, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он отдельно уточнил, что РФ будет защищать интересы этнических русских, где бы они ни были, в том числе в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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