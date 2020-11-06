Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Работник кладбища в Сибири спас щенков и стал звездой Сети
Фото: youtube.com / Вести Новосибирск

Работник кладбища в Сибири спас щенков и стал звездой Сети

Виктория Федотова

Животные

Житель села Раздольного в Новосибирской области Александр Степанюк стал знаменитым в соцсетях после того, как опубликовал видео со спасенными щенками.

Работник местного кладбища показал, как моет троих щенков в ведре и рассказывает, что малыши многого натерпелись, но теперь находятся в безопасности.

Ролики быстро набрали миллионы просмотров в социальных сетях. Больше всего на кадры откликнулись пользователи платформы TikTok. Благодаря отклику щенки быстро нашли себе хозяев.

По словам 33-летнего мужчины, он услышал писк на улице, а утром обнаружил брошенных щенков, решил их забрать к себе, помыть и накормить.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Краснокнижную серую утку обнаружили на северо-западе Москвы

Сибирьпопулярное видеосоцсети
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Все мнения
О проекте