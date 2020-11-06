Работник кладбища в Сибири спас щенков и стал звездой Сети

Фото: youtube.com / Вести Новосибирск

Житель села Раздольного в Новосибирской области Александр Степанюк стал знаменитым в соцсетях после того, как опубликовал видео со спасенными щенками.

Работник местного кладбища показал, как моет троих щенков в ведре и рассказывает, что малыши многого натерпелись, но теперь находятся в безопасности.

Ролики быстро набрали миллионы просмотров в социальных сетях. Больше всего на кадры откликнулись пользователи платформы TikTok. Благодаря отклику щенки быстро нашли себе хозяев.



По словам 33-летнего мужчины, он услышал писк на улице, а утром обнаружил брошенных щенков, решил их забрать к себе, помыть и накормить.

Видео опубликовано на YouTube.

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