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Подозреваемого в изнасиловании женщины задержали на северо-западе Москвы
Фото: АГН «Москва»

Подозреваемого в изнасиловании женщины задержали на северо-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 1-й Волоколамский проезд Карта всех событий

Мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на сайте ГСУ СК России по столице.

По информации следователей, в понедельник, 2 ноября, мужчина, находясь в лесопарковой зоне вблизи 1-го Волоколамского проезда, напал на женщину. Он применил физическую силу и изнасиловал ее, после чего скрылся.

Уточняется, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), расследуется сотрудниками Следственного комитета. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Следствие намерено просить об аресте подозреваемого.

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