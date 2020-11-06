Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичку арестовали за попытку организации заказного убийства отца
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Москвичку арестовали за попытку организации заказного убийства отца

Юлия Ямпольская

Происшествия

В Наро-Фоминске арестовали жительницу столицы, которая обвинялась в подстрекательстве к приготовлению убийства своего отца по найму. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Уточняется, что москвичке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам сотрудников УУР ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.

По данным следствия, обвиняемая испытывала неприязненные отношения к своему отцу из-за раздела недвижимости в столице. Поэтому она решила организовать его убийство. Потенциальному исполнителю женщина была готова заплатить вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

Все разговоры и встречи между женщиной и выступавшими в роли исполнителей убийства сотрудниками правоохранительных органов проходили под контролем полиции.

— Обвиняемая предоставила «исполнителям» убийства всю информацию об отце и о его местонахождении, а также пакет с электрошокером, перчатками, фотографией потерпевшего, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов предупредили мужчину о планируемом покушении на его жизнь. Затем жительнице столицы предъявили обвинение.

Читайте также: Дело возбудили после гибели семи человек при пожаре под Смоленском

убийствоотецГСУ СК РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте