Москвичку арестовали за попытку организации заказного убийства отца

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В Наро-Фоминске арестовали жительницу столицы, которая обвинялась в подстрекательстве к приготовлению убийства своего отца по найму. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Уточняется, что москвичке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам сотрудников УУР ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.

По данным следствия, обвиняемая испытывала неприязненные отношения к своему отцу из-за раздела недвижимости в столице. Поэтому она решила организовать его убийство. Потенциальному исполнителю женщина была готова заплатить вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

Все разговоры и встречи между женщиной и выступавшими в роли исполнителей убийства сотрудниками правоохранительных органов проходили под контролем полиции.

— Обвиняемая предоставила «исполнителям» убийства всю информацию об отце и о его местонахождении, а также пакет с электрошокером, перчатками, фотографией потерпевшего, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов предупредили мужчину о планируемом покушении на его жизнь. Затем жительнице столицы предъявили обвинение.

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