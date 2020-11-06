Посвященную Владимиру Этушу мемориальную доску откроют в Москве

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Россия, Москва, Гранатный переулок Карта всех событий

Открытие мемориальной доски народному артисту СССР Владимиру Этушу состоится 13 ноября. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила пресс-атташе Театра имени Вахтангова.

Уточняется, что мемориальную доску разместят на фасаде дома 2/9 в Гранатном переулке в столице. Там артист прожил более 40 лет. Создателем портрета стал молодой скульптор Филипп Трушин. Владимира Этуша запечатлели на фоне театра.

— Филиппа я нашла случайно, его мне посоветовал старый экскурсовод Новодевичьего кладбища. Филипп отнесся к работе очень ответственно: пересмотрел все фильмы и записи спектаклей с участием Владимира Абрамовича, был у нас дома, сидел в его кабинете, — цитирует вдову артиста Елену Этуш РИА Новости.

По мнению артистов театра, мемориальная доска является «произведением искусства».

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