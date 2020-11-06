Путин дал оценку работе ЦИК на сентябрьских выборах

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин оценил работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ во время сентябрьских выборов. Свое мнение глава государства высказал в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой в пятницу, 6 ноября.

Президент отметил, что знает о том, что в России изучается иностранный опыт и внедряются новые системы в избирательной сфере.

— Еще раз хочу вас поблагодарить. Я уже это делал, хочу воспользоваться нашей встречей, чтобы вас поблагодарить и всех тех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня, — заявил Путин.

Кроме того, он обратил внимание на сложность такой работы, особенно в условиях пандемии коронавируса. Российский лидер добавил, что с точки зрения легитимности выборов результат, «конечно, очень хороший».

Стенограмма встречи Путина и Памфиловой опубликована на официальном сайте Кремля.

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