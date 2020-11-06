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Путин дал оценку работе ЦИК на сентябрьских выборах
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин дал оценку работе ЦИК на сентябрьских выборах

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин оценил работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ во время сентябрьских выборов. Свое мнение глава государства высказал в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой в пятницу, 6 ноября.

Президент отметил, что знает о том, что в России изучается иностранный опыт и внедряются новые системы в избирательной сфере.

— Еще раз хочу вас поблагодарить. Я уже это делал, хочу воспользоваться нашей встречей, чтобы вас поблагодарить и всех тех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня, — заявил Путин.

Кроме того, он обратил внимание на сложность такой работы, особенно в условиях пандемии коронавируса. Российский лидер добавил, что с точки зрения легитимности выборов результат, «конечно, очень хороший».

Стенограмма встречи Путина и Памфиловой опубликована на официальном сайте Кремля.

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ЦИКЭлла ПамфиловаВладимир Путин
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