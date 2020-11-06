Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства. Он вступает в силу с пятницы, 6 ноября.

Документ размещен на портале правовой информации. Ранее он был внесен Путиным на рассмотрение парламента. Инициатива призвана заменить действующий закон от 1997 года. При этом известно, что она была подготовлена в рамках закрепления новых положений Конституции РФ.

Согласно утвержденному главой государства закону, исполнительную власть осуществляют кабинет министров и другие федеральные органы под общим руководством лидера страны. Меняется порядок назначения должностного лица на пост премьера: президент сможет назначить кандидата только после его утверждения Госдумой.

По-другому теперь будут назначать и членов правительства, а также силовиков. Последних глава государства сможет назначать после консультаций с Советом Федерации. Остальных членов кабмина будет утверждать Госдума по предложению премьер-министра.

Помимо этого, согласно документу, уход главы правительства больше не влечет автоматическую отставку всех членов кабмина. Президент может сменить премьера, сохранив прежний состав правительства.

Напомним, в начале июля 2020 года Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Согласно окончательным результатам голосования, за изменения в основном законе страны выступили 77,92 процента избирателей. Против — 21,27 процента.

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