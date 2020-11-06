Полиция пресекла незаконную деятельность салона в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Садовническая улица Карта всех событий

Деятельность борделя, работавшего под видом массажного салона, ликвидировали в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Объект располагался в доме на Садовнической улице. Полиция выяснила, что здесь под видом массажного салона девушки оказывали услуги интимного характера. В результате была задержана 27-летняя жительница Подмосковья. По данным правоохранительных органов, она выполняла функции организатора и нанимала на работу девушек для оказания интимных услуг.

Возбуждено уголовное дело. Также полиция задержала шесть приезжих девушек в возрасте от 22 до 31 года по подозрению в оказании интимных услуг, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Уголовное дело возбудили после столкновения грузовика и поезда на МЖД