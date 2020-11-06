Уголовное дело возбудили после столкновения грузовика и поезда на МЖД

Фото: АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили по факту столкновения грузовика и поезда на железнодорожном переезде перегона Одинцово — Голицыно Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 263 УК РФ (Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности). В рамках следствия сотрудники правоохранительных органов дадут правовую оценку, в том числе действиям дежурного по переезду, который в момент аварии был пьян и, как утверждали свидетели, разрешал водителям переезжать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что на регулируемом переезде перегона станций «Одинцово — Голицыно» столкнулись грузовой автомобиль и электропоезд «Лобня — Дорохово». В результате водитель и пассажир грузовика получили травмы и были госпитализированы.

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