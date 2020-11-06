СМИ: Электричка столкнулась с грузовиком и сошла с рельсов в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Одинцовском районе Московской области электричка столкнулась с грузовиком на переезде возле станции Перхушково в ночь на пятницу, 6 ноября.

В результате происшествия два вагона сошли с рельсов.

По предварительной информации, пострадали два человека, которые находились в КамАЗе.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что поезд сошел с рельсов на станции Толстопальцево в Москве. Инцидент произошел в 21:04. Сход произошел у первого и частично второго вагонов поезда № 7161 Москва — Малоярославец.

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