Поезд сошел с рельсов на станции Толстопальцево в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЖД в четверг, 5 ноября.

Инцидент произошел в 21:04. Сход произошел у первого и частично второго вагонов поезда № 7161 Москва — Малоярославец.

— Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд со станции Бекасово, — проинформировали в ведомстве.

Из-за инцидента движение на Киевском направлении затруднено. Устанавливается причина произошедшего. Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами на участке Толстопальцево — Лесной городок — Апрелевка, говорится в Twitter-аккаунте МЖД.

Позже в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» сообщили о продлении маршрутов КМ от Апрелевки до Солнечной. Также москвичам рекомендовали пересесть на наземный транспорт.

От станции метро «Рассказовка» до платформы Толстопальцево можно добраться на автобусах № 750, 750к, 950, 950к. До платформы Кокошкино действуют маршруты № 950, 950к.

От метро «Саларьево» по Киевскому шоссе до поселка Киевский можно доехать на автобусе № 1002. Также можно пользоваться услугами областных перевозчиков.

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