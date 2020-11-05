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СК проведет проверку после столкновения иномарки с остановкой на Садовом кольце
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

СК проведет проверку после столкновения иномарки с остановкой на Садовом кольце

Вероника Кузьминова

Происшествия
улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 1.Карта всех событий

Следователи проведут проверку обстоятельств ДТП на Садовом кольце, в котором пострадали двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве в четверг, 5 ноября.

В прокуратуре Москвы также заявили, что органы предварительного расследования проведут проверку. Столичное ведомство поставило ее на контроль.

— По предварительной информации, автомобиль совершил наезд на автобусную остановку, в результате которого пострадали две женщины и малолетняя девочка. Они госпитализированы в медицинские учреждения города, — говорится на сайте прокуратуры Москвы.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль Nissan въехал в остановку общественного транспорта на Садовом кольце в столице. Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 1. По данным ГИБДД, за рулем находилась женщина. Она не справилась с управлением.

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