Ребенок пострадал при въезде автомобиля в остановку в центре Москвы
Девочка пострадала в результате въезда легкового автомобиля в остановку в центре столицы. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Она отметила, что за рулем Nissan Qashqai сидела женщина. Травмы в результате ее въезда в остановку получили три человека, в том числе и ребенок. По данным ГИБДД, она не справилась с управлением.
Проверка проводится по факту происшествия. Ребенка госпитализировали в больницу. Там ей оказывают необходимую помощь. Насколько тяжелые травмы получил ребенок, пока неясно, передает РИА Новости.
Стало известно, что за автомобилем Nissan числятся четыре штрафа.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на Садовом кольце в столице. Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 1.
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