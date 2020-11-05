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Ребенок пострадал при въезде автомобиля в остановку в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Ребенок пострадал при въезде автомобиля в остановку в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Триумфальная улица Карта всех событий

Девочка пострадала в результате въезда легкового автомобиля в остановку в центре столицы. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Она отметила, что за рулем Nissan Qashqai сидела женщина. Травмы в результате ее въезда в остановку получили три человека, в том числе и ребенок. По данным ГИБДД, она не справилась с управлением.

Проверка проводится по факту происшествия. Ребенка госпитализировали в больницу. Там ей оказывают необходимую помощь. Насколько тяжелые травмы получил ребенок, пока неясно, передает РИА Новости.

Стало известно, что за автомобилем Nissan числятся четыре штрафа.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на Садовом кольце в столице. Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 1.

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