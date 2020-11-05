Названа предварительная причина схода вагонов электрички в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Названа предварительная причина схода с рельсов двух вагонов электропоезда на Киевском направлении в столице. По версии специалистов Московской железной дороги (МЖД), происшествие могло произойти из-за наезда на токоприемник, который был «потерян» предыдущим составом. Об этом сообщается на сайте МЖД.

— Начальник Московской железной дороги Михаил Глазков возглавил работу комиссии с участием представителей собственника подвижного состава (ОАО ЦППК) для расследования причин происшествия. Предварительной причиной схода является излом токоприемника проследовавшего ранее электропоезда ОАО ЦППК с последующим наездом на данную деталь на путях, — сказано в сообщении пресс-службы МЖД.

В настоящее время движение на Киевском направлении восстановлено по одному пути.

Ранее стало известно, что два вагона поезда сошли с рельсов на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД. Никто не пострадал. Из-за инцидента движение на Киевском направлении оказалось затруднено. Пассажирам рекомендовали воспользоваться компенсационными маршрутами и другим наземным транспортом.

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