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СК начал проверку после схода поезда с рельсов на Киевском направлении МЖД
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

СК начал проверку после схода поезда с рельсов на Киевском направлении МЖД

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Доследственная проверка организована по факту схода поезда с рельсов в районе станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в столичном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

— На месте происшествия работают следователи и криминалисты управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — цитирует управление агентство городских новостей «Москва».

Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Ранее стало известно, что два вагона поезда сошли с рельсов на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД. Никто не пострадал. Из-за инцидента движение на Киевском направлении оказалось затруднено. Пассажирам рекомендовали воспользоваться компенсационными маршрутами и другим наземным транспортом.

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