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Памфилова заявила о необходимости создать новую цифровую платформу вместо ГАС «Выборы»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Памфилова заявила о необходимости создать новую цифровую платформу вместо ГАС «Выборы»

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила о необходимости к 2022 году создать новую цифровую платформу, которая заменит ГАС «Выборы». Об этом она сообщила во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 6 ноября.

— Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ, — уточнила Памфилова.

По ее словам, избирательные комиссии будут переведены на абсолютно новые и сверхсовременные методы работы. Глава ЦИК добавила, что все это будет сделано в интересах избирателей.

Стенограмма встречи Путина и Памфиловой опубликована на официальном сайте Кремля.

Читайте также: Путин дал оценку работе ЦИК на сентябрьских выборах

избирательные комиссииЭлла ПамфиловаВладимир Путин
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