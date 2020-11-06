Еще одной таксомоторной компании запретили перевозить пассажиров в Москве

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Таксомоторной компании «Интегра» в пятницу, 6 ноября, запретили перевозить пассажиров в столице. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы, который поддержал заявление МАДИ.

Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, таксомоторная компания нарушила правила безопасности перевозок. Водители не проходили предрейсовые медицинские осмотры, а машины — технические. Автомобили могли перевозить пассажиров, будучи неисправными.

Кроме того, сами таксисты нередко нарушали правила дорожного движения (ПДД) и попадали в ДТП с пассажирам.

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