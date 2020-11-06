Дефицит московского бюджета составит 510 миллиардов рублей

Фото: предоставлено пресс-центром Мосгордумы

В Мосгордуме начинается обсуждение проекта закона о столичном бюджете. Главный финансовый документ города рассчитан на три года. Как рассказала министр столичного правительства, глава департамента финансов Елена Зяббарова, в главном финансовом документе предусматривается ежегодное увеличение ВРП Москвы в ближайшие три года на уровне 3,3–3,4 процента.

Основными источниками доходов бюджета по-прежнему выступают налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Как отметили в департаменте, с начала этого года отчисления по налогу на доход физлиц уже достигли почти 867 миллиардов рублей. Это более чем на семь процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В следующем году прогнозируется рост этого вида отчислений на 7,4 процента. По мнению аналитиков, это произойдет за счет увеличения занятости, легализации бизнеса и роста уровня зарплаты.

Комментируя основные направления расходования бюджетных средств, Елена Зяббарова особо подчеркнула, что доля социальных расходов в проекте бюджета на 2021 год превысит 56 процентов. С учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования общая сумма превысит два триллиона рублей. В приоритете — развитие здравоохранения, социальная поддержка горожан и рост зарплат. Так, на 3,7 процента увеличится размер оплаты труда бюджетникам. В полном объеме сохранят ежемесячные выплаты медикам и учителям.

Власти продолжат повышать инвестиционную привлекательность столицы. За три года планируется построить 740 объектов.

— В их числе 91 здание школ и детсадов, 30 поликлиник, 18 больничных корпусов, 29 спортивных сооружений, — сообщила Елена Зяббарова. — Продолжится реализация программы по развитию транспортной системы: за три года предполагается сдать в эксплуатацию 58,1 километра линий метрополитена с 25 новыми станциями, продолжить программу обновления подвижного состава.

По ее словам, введенные субсидии для предпринимателей сохранятся. Также Москва поможет развитию промышленных площадок для размещения высокотехнологичных предприятий и открытия современных производств.

Доходы в следующем году превысят 2,6 триллиона рублей, а расходы — 3,1 триллиона. Дефицит составит 510 миллиардов рублей. Для его покрытия в проекте бюджета предусмотрена возможность привлечения займов.

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