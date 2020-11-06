Зарплаты столичных промышленников увеличились более чем в 2,5 раза за 10 лет

Фото: Научно-технический центр «Бакор»

Средняя заработная плата сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности в столице с 2010 года выросла более чем в 2,5 раза. С учетом инфляции рост составил 60 процентов. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что в столице работают более 700 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности.

— С 2010 года доля этой отрасли в структуре валового регионального продукта выросла на 3,4 процентных пункта и составила 16,2 процента. Вместе с увеличением объемов производства растет и доход работников предприятий. Положительная динамика сохранилась и в этом году, за период с января по июль среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности столицы на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года, — уточнил Ефимов.

Также глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что в течение трех последних лет зарплата увеличилась у работников предприятий по производству бумаги, готовых металлических изделий, а также электрического оборудования.

— С 2017 года активнее всего увеличивались доходы сотрудников предприятий по выпуску бумаги и бумажных изделий, рост составил 67 процентов или 55,4 процента с учетом инфляции, — подчеркнул Прохоров.

Сообщается, что за первые восемь месяцев этого года средняя зарплата работников предприятий по производству бумаги, а также бумажных изделий составила 86,4 тысячи рублей.

За девять месяцев 2020 года объемы производства в столице выросли на 4,6 процента в таких отраслях, как производство химических веществ и химических продуктов, машин и оборудования, а также лекарственных средств и материалов для медицинских целей.

Ранее эксперт оценил проект бюджета Москвы на 2021 год. По его словам, треть городской казны в 2021 году пойдет на развитие столицы, несмотря на потери от пандемии.

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