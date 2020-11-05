Эксперт оценил проект бюджета Москвы на 2021 год
Столичный бюджет на предстоящий год можно считать сбалансированным и направленным на развитие. Об этом заявил член Совета московской общественной организации «Деловая Россия» Георгий Житков.
По его словам, треть городской казны в 2021 году пойдет на развитие Москвы, несмотря на потери от пандемии.
— Мэрия Москвы верит в силу предпринимательского сообщества столицы. Это значит, что в 2021 году будет новые рабочие места и новые налоги. Довольно большая сумма предусмотрена и на прямую поддержку МСП (малое и среднее предпринимательство — прим. «ВМ»), — заявил Житков.
Он назвал отношения бизнеса и власти столицы двусторонними. По словам Георгия Житкова, власти города осознают свою ответственность перед предпринимательством.