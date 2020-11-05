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Эксперт оценил проект бюджета Москвы на 2021 год
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эксперт оценил проект бюджета Москвы на 2021 год

Вероника Кузьминова

Город

Столичный бюджет на предстоящий год можно считать сбалансированным и направленным на развитие. Об этом заявил член Совета московской общественной организации «Деловая Россия» Георгий Житков.

По его словам, треть городской казны в 2021 году пойдет на развитие Москвы, несмотря на потери от пандемии.

— Мэрия Москвы верит в силу предпринимательского сообщества столицы. Это значит, что в 2021 году будет новые рабочие места и новые налоги. Довольно большая сумма предусмотрена и на прямую поддержку МСП (малое и среднее предпринимательство — прим. «ВМ»), — заявил Житков.

Он назвал отношения бизнеса и власти столицы двусторонними. По словам Георгия Житкова, власти города осознают свою ответственность перед предпринимательством.

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