«Просто страсть»: Пегова пожаловалась подписчикам и показала новое платье

Фото: instagram.com/pegovairina

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Пегова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новое платье, от которого они пришли в восторг.

— Как же хочется расслабиться.... выпить хорошего вина, без мыслей, что завтра надо рано вставать на работу или тренировку! Но...это не про меня, сижу всухую.... завтра съемка следующего выпуска «Ледникового периода»! Пожелайте удачи, — пожаловалась звезда в подписи под фотографией.

Поклонники Пеговой оценили не только новинку актрисы, но и то, насколько хорошо она выглядит: «Ирина, платье просто страсть — где бы такое найти»; «Очаровательная и обворожительная»; «Неотразима, как всегда, хотя взгляд уставший».

Напомним, что российская актриса театра и кино Ирина Пегова согласилась принять участие в телевизионном проекте «Ледниковый период», в котором выступает в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым.

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