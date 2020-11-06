Предварительные слушания по делу об экстрадиции Тинькова в США вновь перенесли

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вестминстерский магистратский суд Лондона вновь перенес предварительные слушания по делу об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Об этом сообщил представитель суда в пятницу, 6 ноября.

Предварительные слушания переносились уже несколько раз начиная с апреля текущего года.

— Заседание перенесено, новая дата слушаний будет объявлена позже, — пояснил представитель суда в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что слушания были перенесены по просьбе юристов Тинькова.

Напомним, судебное разбирательство по экстрадиции россиянина проходит в Лондоне по запросу Министерства юстиции США. Американское ведомство обвиняет Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации, за что ему грозит до шести лет тюрьмы.

В марте 2020-го также стало известно, что Тиньков болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.

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