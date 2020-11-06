Столичная полиция задержала совершившего 128 нарушений ПДД водителя

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Архитектора Власова Карта всех событий

Сотрудники московской Госавтоинспекции задержали водителя, который за 2020 год совершил 128 нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Российской Федерации.

Мужчину остановили на улице Архитектора Власова. При проверке документов оказалось, что водитель в этом году нарушил ПДД 128 раз. Он не оплачивал штрафы. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.

После передачи данных приставам водитель погасил имеющуюся задолженность. Она составляла 234 500 рублей, сообщает РИА Новости.

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