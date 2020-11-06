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Столичная полиция задержала совершившего 128 нарушений ПДД водителя
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичная полиция задержала совершившего 128 нарушений ПДД водителя

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Архитектора Власова Карта всех событий

Сотрудники московской Госавтоинспекции задержали водителя, который за 2020 год совершил 128 нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Российской Федерации.

Мужчину остановили на улице Архитектора Власова. При проверке документов оказалось, что водитель в этом году нарушил ПДД 128 раз. Он не оплачивал штрафы. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.

После передачи данных приставам водитель погасил имеющуюся задолженность. Она составляла 234 500 рублей, сообщает РИА Новости.

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ГИБДДштрафы за нарушение ПДДМосква
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