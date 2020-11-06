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Мосгортранс попросит возместить убытки за поврежденную остановку на Садовом кольце
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Мосгортранс попросит возместить убытки за поврежденную остановку на Садовом кольце

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Триумфальная улица, 16с1 Карта всех событий

Мосгортранс обратится за возмещением убытков за поврежденную остановку к виновнику ДТП на Садовом кольце. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Предварительный ущерб оценивается в 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль Nissan въехал в остановку общественного транспорта на Садовом кольце в столице. Уточняется, что инцидент произошел на улице Садовая-Триумфальная,дом 16, строение 1. По данным ГИБДД, за рулем находилась женщина. Она не справилась с управлением. Пострадали три человека — двое взрослых и одна несовершеннолетняя.

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