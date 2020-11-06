Сергей Собянин поздравил Аллу Сурикову с днем рождения

Фото: Дмитрий Ермаков / Агентство городских новостей «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Аллу Сурикову. Текст был опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

— Своим многогранным творчеством Вы обогащаете традиции отечественного кинематографа. Ваши фильмы удостоены престижных отечественных и зарубежных наград, но главное признание — это любовь миллионов зрителей. Коллеги и ученики ценят Вас за выдающийся талант, профессиональное мастерство и преданность кинематографу, — искренне поздравил Сурикову мэр столицы.

Напоминаем, что российский режиссер, сценарист и педагог Алла Сурикова родилась 7 ноября 1940 года в городе Киеве. В 1965 году она получила диплом филологического факультета Киевского университета, в то же время занимаясь математической лингвистикой. Среди режиссерских работ Аллы Суриковой выделяются ставшие классикой фильмы, такие как «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чокнутые», «Суета сует» и многие другие.

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