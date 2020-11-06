«Ты жива?»: экс-солистка «Время и Стекло» попала в аварию
Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева попала в аварию. Звезда написала о случившемся в своем Instagram-аккаунте. Украинская артистка призналась, что ДТП произошло по ее вине.
— Мое лицо, когда, выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала два километра и врезалась в другую машину, — написала певица.
Подписчики Дорофеевой не на шутку забеспокоились о здоровье своего кумира и сказали, чтобы впредь артистка была аккуратнее и следила за дорогой.
— «Надеемся, что все хорошо»; «Ты жива? Все хорошо не повредилась»; «Наверно задумалась о чем-то! Главное, что все хорошо», — написали они под публикацией.
Напоминаем, что на прошлой неделе в участницей ДТП стала коллега по цеху Надежды Дорофеевой — певица Клава Кока. Авария случилась под Ялтой, куда исполнительница отправилась на гастроли.
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