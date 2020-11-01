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Клава Кока попала в аварию в Крыму
Клава Кока показала последствия ДТП / Фото: @klavacoca /

Клава Кока попала в аварию в Крыму

Юлия Курганова

Происшествия

Певица и видеоблогер Клава Кока попала в дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в Ялте, куда артистка приехала на свой концерт.

Знаменитость сообщила в разделе Stories на странице в соцсети Instagram, что в ДТП она попала впервые в своей жизни.

— Кружится голова и болит сильно. Надеюсь не сотрясение. Был ушиб, — рассказала Кока.

Также она пояснила, что торопилась на собственное выступление.

Кроме того певица показала последствия аварии. Судя по всему, удар пришелся в заднюю часть машины, в которой находилась Кока.

Подписчики посоветовали знаменитости не оставлять симптомы без внимания и обязательно обратиться в больницу, а также сделать рентген.

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КрымДТПКлава Кока
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