«Ей очень повезло»: стало известно о состоянии звезды «Холостяка» после ДТП
Бывшая участница реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова получила незначительные травмы в результате смертельного ДТП в Москве. Об этом на личной странице в Instagram рассказала ее подруга — модель Дарья Клюкина.
— На месте Вики мог быть любой из потока в 10 рядов на Кутузовском проспекте в тот момент. Но оказалась она. Ей очень повезло, что на встречной полосе, куда ее вынесло, в нее никто не врезался, — отметила звезда.
Она пояснила, что Короткова получила лишь несколько гематом и сотрясение мозга. При этом ее моральное состояние оставляет желать лучшего.
— Сказать, что сейчас она в шоке, — это не сказать ничего, — подчеркнула Клюкина.
По словам модели, она намерена поддерживать подругу в непростой ситуации, несмотря не произошедшее. Она также выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, в Сети опубликовали сведения, согласно которым звезда реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. Пешеход скончался на месте от полученных травм. Он переходил дорогу в неположенном месте.
Читайте также: «Всегда буду поддерживать»: Клюкина вступилась за сбившую человека Короткову