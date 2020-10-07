«Ей очень повезло»: стало известно о состоянии звезды «Холостяка» после ДТП

Фото: instagram.com/korotkova_viktoriya

Бывшая участница реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова получила незначительные травмы в результате смертельного ДТП в Москве. Об этом на личной странице в Instagram рассказала ее подруга — модель Дарья Клюкина.

— На месте Вики мог быть любой из потока в 10 рядов на Кутузовском проспекте в тот момент. Но оказалась она. Ей очень повезло, что на встречной полосе, куда ее вынесло, в нее никто не врезался, — отметила звезда.

Она пояснила, что Короткова получила лишь несколько гематом и сотрясение мозга. При этом ее моральное состояние оставляет желать лучшего.

— Сказать, что сейчас она в шоке, — это не сказать ничего, — подчеркнула Клюкина.

По словам модели, она намерена поддерживать подругу в непростой ситуации, несмотря не произошедшее. Она также выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в Сети опубликовали сведения, согласно которым звезда реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. Пешеход скончался на месте от полученных травм. Он переходил дорогу в неположенном месте.

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