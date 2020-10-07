«Всегда буду поддерживать»: Клюкина вступилась за сбившую человека Короткову

Фото: instagram.com/klyukina_d

Модель и экс-участница телевизионного шоу «Холостяк» Дарья Клюкина вступилась за коллегу Викторию Короткову, которая стала участницей смертельного ДТП в Москве. Пост появился на личной странице Клюкиной в Instagram.

— На днях в жизни моего близкого человека случилась трагедия — ужасное ДТП. В этой аварии погиб человек, и его не вернуть. Мне страшно и грустно. На месте Вики мог быть любой из потока в 10 рядов на Кутузовском проспекте в тот момент, — отметила звезда.

Она добавила, что самой Коротковой повезло. Она избежала серьезных травм — получила лишь несколько гематом и сотрясение мозга.

Клюкина отметила, что ее подруга пребывает в состоянии шока и ей тяжело осознать случившееся.

Модель предупредила, что появляющаяся в Сети информация часто преподносится и интерпретируется неверно.

— Я просто хочу быть сейчас с человеком, которого люблю. Вика — моя подруга, и я всегда буду поддерживать ее, — подчеркнула модель.

В заключение она выразила соболезнования семье погибшего пешехода и призвала подписчиков соблюдать осторожность на дорогах.

Напомним, в Сети опубликовали сведения, согласно которым звезда реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. Пешеход скончался на месте от полученных травм. Он переходил дорогу в неположенном месте.

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