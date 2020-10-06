Добровинский объяснил суть нового иска семьи Захарова к Ефремову

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила принять деньги от актера Михаила Ефремова, чтобы направить их в благотворительный фонд. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Он также отметил, что на данный момент Захаровы занимаются основанием фонда имени Сергея. Эти средства могут помочь Ефремову в смягчении приговора, а также пострадавшим в ДТП, передает Пятый канал.

— Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на три миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда, — уточнил Добровинский.

Ранее на заседаниях потерпевшие запросили у Ефремова символическую сумму компенсации в один рубль. Старший сын Захарова потребовал более семи миллионов рублей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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