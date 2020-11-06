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Более 1,3 миллиона человек посетили онлайн-мероприятия «Ночи искусств» в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 1,3 миллиона человек посетили онлайн-мероприятия «Ночи искусств» в Москве

Кирилл Николаев

Культура

Свыше 1,3 миллиона человек поучаствовали в онлайн-мероприятиях акции «Ночь искусств» в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на сайте Департамента культуры Москвы.

В этом году акция прошла в ночь на 4 ноября. Прямые трансляции посетили 1 310 906 человек. Культурная программа объединила самые яркие культурные проекты, которые были реализованы в этом году в Москве.

Акция «Ночь искусств» проходит в городе ежегодно. Жители столицы имеют возможность бесплатно посетить театры, музеи, библиотеки и другие культурные площадки. В этом году мероприятия состоялись в онлайн-формате.

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