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Очевидцы сняли на видео первую метель в районе турецкой Антальи
Фото: youtube.com / Lider Gazete

Очевидцы сняли на видео первую метель в районе турецкой Антальи

Виктория Федотова

В мире

В Сети появился ролик, снятый очевидцами в горных районах турецкой Антальи. Там прошел прошел первый сильный снегопад в этом сезоне. Видео появилось на YouTube-канале Lider Gazete.

На кадрах видно, как водитель автомобиля снимает дорогу, которую заметает снег. Стеклоочестители быстро работают, видимость на улице слабая.

По данным «Лента.ру», это первый снегопад в сезоне. Снег выпал в горном районе Алакабель в высокогорных областях прибрежной Антальи.

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