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Привлекавший к ответственности невиновных бывший полицейский пойдет под суд в Москве
Фото: Cайт Следственного комитета РФ

Привлекавший к ответственности невиновных бывший полицейский пойдет под суд в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Бывший сотрудник полиции, который за деньги привлекал к уголовной ответственности невиновных, предстанет перед судом в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Уголовное дело было возбуждено в 2011 году. Бывший полицейский Евгений Кучер занимал должность начальника оперативно-разыскной части по налоговым преступлениям УВД по Юго-Западному округу Москвы. По данным следствия, в 2009–2010 году вместе с двумя подчиненными он подыскал людей из числа социально неблагополучной категории населения. Они были согласны за деньги быть привлеченными к уголовной ответственности и осужденными за преступления, которые фактически не совершали.

Следователи собрали необходимое количество доказательств, подтверждающих вину Кучера. Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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