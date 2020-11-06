Привлекавший к ответственности невиновных бывший полицейский пойдет под суд в Москве

Фото: Cайт Следственного комитета РФ

Бывший сотрудник полиции, который за деньги привлекал к уголовной ответственности невиновных, предстанет перед судом в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Уголовное дело было возбуждено в 2011 году. Бывший полицейский Евгений Кучер занимал должность начальника оперативно-разыскной части по налоговым преступлениям УВД по Юго-Западному округу Москвы. По данным следствия, в 2009–2010 году вместе с двумя подчиненными он подыскал людей из числа социально неблагополучной категории населения. Они были согласны за деньги быть привлеченными к уголовной ответственности и осужденными за преступления, которые фактически не совершали.

Следователи собрали необходимое количество доказательств, подтверждающих вину Кучера. Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: Столичная полиция задержала совершившего 128 нарушений ПДД водителя