Прокуратура проверит информацию о ранении ребенка при стрельбе в Подмосковье

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Прокуратура проверит информацию о ранении маленького ребенка при стрельбе в Подольске. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел на 33-м километре трассы М-2 «Крым». Неизвестный мужчина выстрелил по автомобилю. В результате заднее стекло машины оказалось поврежденным. Мужчина скрылся. Мама полуторагодовалого мальчика написала на своей странице в Instagram, что после стрельбы по машине осколки стекла порезали лицо ее сыну.

Прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС.

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