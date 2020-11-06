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Вице-премьер Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вице-премьер Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук пострадал после ДТП в Москве. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Андрей Матвеев в пятницу, 6 ноября.

Инцидент произошел в районе седьмого километра Кутузовского проспекта. В результате столкновения двух машин пострадали два человека. Движение в районе ДТП затруднено, сообщает ТАСС.

Видео: Telegram-канал «Подъем»

По словам Матвеева, Оверчука доставили в Центральную клиническую больницу. Он не сообщил о состоянии вице-премьера.

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