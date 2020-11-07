Водителям напомнили о новом режиме работы выделенных полос в Москве
С 7 ноября все выделенные полосы на дорогах Москвы работают в едином режиме, напомнили в столичном Департаменте транспорта.
Отныне проезд по выделенным полосам разрешается только общественному транспорту, такси, автомобилям экстренных и коммунальных служб, а также велосипедам.
Остальных водителей просят проявить внимательность и не выезжать на выделенные полосы даже в выходные дни. Штраф за нарушение данного правила составит три тысячи рублей.
Новый режим работы выделенных полос позволит общественному транспорту передвигаться без задержек и сократит время ожидания для пассажиров, отмечается в Telegram-канале Дептранса.
Ранее сообщалось, что ряд маршрутов общественного транспорта изменится с 7 ноября в Москве.
Читайте также: Водителям рассказали, как можно получить штраф из-за невнимательности