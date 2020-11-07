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Назван способ защититься от «автодозвонщиков»
Фото: pixabay.com

Назван способ защититься от «автодозвонщиков»

Татьяна Плотникова

Общество

Специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, как следует действовать в случаях, если на мобильный телефон поступают звонки, однако звонящий бросает трубку, не дожидаясь ответа.

Как пояснил Ющук, зачастую такие звонки исходят не от живого человека, а от робота-«автодозвонщика». Их используют, чтобы обзвонить как можно больше людей за минимальное время и определить потенциальных жертв мошенничества.

Если человек после такого звонка не перезванивает на определившийся номер, злоумышленники не станут тратить на него время в дальнейшем, рассказал эксперт. Тот, кто сделает ответный звонок, продемонстрирует мошенникам готовность к общению.

— Человек мозгами понимает, что он звонит, поскольку ему ранее звонили, но, тем не менее, один маленький рубеж обороны мошенники таким образом преодолевают, — подчеркнул специалист.

Чтобы защититься от мошенничества в таких ситуациях рекомендуется никогда не перезванивать на определившийся номер, а также использовать специальные программы, определяющие «автодозвонщиков», рассказал Ющук в интервью радио Sputnik.

Ранее юрист рассказал, как избавиться от звонков телефонных мошенников.

Читайте также: Эксперты Роскачества объяснили, зачем звонят «молчуны»

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