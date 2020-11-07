Специалисты Роскачества назвали идеальные марки молочного шоколада

Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества провели исследование молочного шоколада. Были проверены семь торговых марок: «А. Коркунов», «Аленка», «Спартак», Milka, AlpenGold, Bonvida «ВкусВилл». При этом последние две марки стали новичками рейтинга.

Результаты исследования показали, что молочный шоколад всех брендов является качественным и безопасным. Уточняется, что эквивалентов и заменителей масла какао в составе шоколада не было выявлено. При этом продукция «А. Коркунов», «Аленка», «Спартак» и Bonvida достигли опережающих требований стандарта Роскачества по всем показателям и получили высший балл в рейтинге.

Как пояснили в организации, в настоящем молочном шоколаде из 100 процентов продукта должно быть как минимум 25 процентов какао, 12 процентов сухого обезжиренного остатка молока и 2,5 процента молочного жира. Также массовая доля жира в продукте должна быть не менее 25 процентов. Проведенное исследование показало, что все образцы по этим показателям соответствуют требованиям стандарта Роскачества.

Фото: pixabay.com

Помимо этого, эксперты выделили лидеров по содержанию в шоколаде какао и молока. Так, больше всего молока и меньше всего сахара в шоколаде «А.Коркунов», этот же шоколад был признан наиболее «жирным» — массовая доля жира— 50,8 процента. В свою очередь, самыми сладкими стали шоколадки брендов Milka и Alpen Gold. Кстати, они же — наименее «жирные».

Также уточняется, что в шоколаде «Аленка» больше всего какао — 37 процентов. Наиболее бюджетным специалисты Роскачества назвали шоколад Alpen Gold, а самым дорогим — «А.Коркунов». В свою очередь, в шоколаде белорусской марки «Спартак» исправили все недочеты после прошлого исследования, благодаря чему он получил пять баллов.

На сайте Роскачества также пояснили, что, помимо натурального какао и молока, в шоколаде ценится степень измельчения. Чем она выше, тем лучше вкус шоколада. ГОСТ устанавливает степень измельчения не меньше 92 процентов, а стандарт Роскачества — не менее 98 процентов. Выяснилось, что по степени измельчения превышает требования ГОСТ, но немного недотягивает до опережающих требований Роскачества шоколад марок Milka, Alpen Gold и «ВкусВилл».

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