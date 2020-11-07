Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Специалисты Роскачества назвали идеальные марки молочного шоколада
Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества назвали идеальные марки молочного шоколада

Евгения Звощик

Потребление

Специалисты Роскачества провели исследование молочного шоколада. Были проверены семь торговых марок: «А. Коркунов», «Аленка», «Спартак», Milka, AlpenGold, Bonvida «ВкусВилл». При этом последние две марки стали новичками рейтинга.

Результаты исследования показали, что молочный шоколад всех брендов является качественным и безопасным. Уточняется, что эквивалентов и заменителей масла какао в составе шоколада не было выявлено. При этом продукция «А. Коркунов», «Аленка», «Спартак» и Bonvida достигли опережающих требований стандарта Роскачества по всем показателям и получили высший балл в рейтинге.

Как пояснили в организации, в настоящем молочном шоколаде из 100 процентов продукта должно быть как минимум 25 процентов какао, 12 процентов сухого обезжиренного остатка молока и 2,5 процента молочного жира. Также массовая доля жира в продукте должна быть не менее 25 процентов. Проведенное исследование показало, что все образцы по этим показателям соответствуют требованиям стандарта Роскачества.

Специалисты Роскачества назвали идеальные марки молочного шоколадаФото: pixabay.com

Помимо этого, эксперты выделили лидеров по содержанию в шоколаде какао и молока. Так, больше всего молока и меньше всего сахара в шоколаде «А.Коркунов», этот же шоколад был признан наиболее «жирным» — массовая доля жира— 50,8 процента. В свою очередь, самыми сладкими стали шоколадки брендов Milka и Alpen Gold. Кстати, они же — наименее «жирные».

Также уточняется, что в шоколаде «Аленка» больше всего какао — 37 процентов. Наиболее бюджетным специалисты Роскачества назвали шоколад Alpen Gold, а самым дорогим — «А.Коркунов». В свою очередь, в шоколаде белорусской марки «Спартак» исправили все недочеты после прошлого исследования, благодаря чему он получил пять баллов.

На сайте Роскачества также пояснили, что, помимо натурального какао и молока, в шоколаде ценится степень измельчения. Чем она выше, тем лучше вкус шоколада. ГОСТ устанавливает степень измельчения не меньше 92 процентов, а стандарт Роскачества — не менее 98 процентов. Выяснилось, что по степени измельчения превышает требования ГОСТ, но немного недотягивает до опережающих требований Роскачества шоколад марок Milka, Alpen Gold и «ВкусВилл».

Читайте также: В Роскачестве назвали лучший кетчуп

исследованиеРоскачествошоколад
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте